Com lojas em Osasco e região, Sodiê troca brinquedo usado por fatia de bolo

Com lojas em Osasco e região, Sodiê troca brinquedo usado por fatia...

“Para toda criança comemorar um mundo mais doce” é o mote da campanha do Dia das Crianças da Sodiê Doces, que tem diversas lojas em Osasco, Barueri e região. Toda criança que doar um brinquedo – usado -, em bom estado, ganhará uma fatia de bolo de até 100 gramas de qualquer sabor da Linha Tradicional.

A promoção acontece de 16 de setembro a 12 de outubro e contempla as 314 lojas da marca espalhadas por todo o Brasil. Os brinquedos arrecadados serão doados a instituições escolhidas por cada unidade.

A campanha é estrelada por Sofia, filha da fundadora, que é o So, da marca Sodiê, ao lado do cantor Wesley Safadão.

No período da campanha, a marca lança o exclusivo bolo Brigadeiro com Confeito de Chocolate, exclusivo para o Dia das Crianças, com: massa pão de ló de chocolate, recheios de brigadeiro, cobertura de trufado de chocolate, minibrigadeiros e confeitos de chocolate.

A Sodiê Doces maior franquia de bolo do país, possui atualmente mais de 314 lojas abertas e está presente em 13 estados do País, mais Distrito Federal. O cardápio traz mais de 100 variedades de sabores e uma linha Zero Açúcar especial.