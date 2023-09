Com restaurantes em Osasco e região, Mania de Churrasco! tem novidade no cardápio

Com restaurantes em Osasco e região, Mania de Churrasco! tem novidade no...

A rede de restaurantes Mania de Churrasco! PRIME STEAK & BURGER, que tem unidades em Osasco e região, está com uma novidade no cardápio: o delicioso creme de espinafre.

publicidade

O lançamento chega com selo de aprovação do querido marinheiro Popeye, personagem famoso dos desenhos animados por ficar forte sempre que degustava espinafre, o ingrediente principal da nova receita disponível no mais de 90 endereços da rede de churrascarias.

Agora, a Picanha Nobre, o Bife de Chorizo, o Bife do Vazio, a Short-Rib, o Ancho Black, o Filet de Frango e todos os outros cortes nobres servidos nos endereços da marca podem ser saboreados tendo como nova opção de acompanhamento tradicional, o delicioso Creme de Espinafre.

publicidade

Temperado na medida certa, ele traz o espinafre triturado e extremamente cremoso pela adição de ingredientes como leite, queijos e temperos. A receita confere um toque especial aos pratos ao ser combinada à suculência das carnes e à textura de outros acompanhamentos tradicionais, como, por exemplo, o milho na manteiga, o arroz, o feijão roxinho, entre outras delícias.

O novo acompanhamento pode ser pedido nos restaurantes Mania de Churrasco ! PRIME STEAK & BURGER localizados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Goiás e no Distrito Federal.

publicidade