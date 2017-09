Com salário de R$ 1,1 mil, Osasco vai contratar 384 agentes de saúde

Com salário de R$ 1,1 mil, Osasco vai contratar 384 agentes de...

A Prefeitura de Osasco vai abrir, no dia 18 de setembro, processo seletivo para a contratação de 384 agentes de Saúde. Com salários de R$ 1.151 e jornada de 40 horas semanais, são 264 vagas para agente comunitário de saúde e 120 oportunidades para agente de combate às endemias. É exigido ensino fundamental completo.

Do total de vagas, 20 serão destinadas a pessoas com deficiência.

As inscrições serão realizadas gratuitamente entre os dias 18 de setembro e 5 de outubro, das 9h às 16h, na Sala Osasco, anexa à Prefeitura.

Os 264 agentes comunitários de saúde vão trabalhar no entorno de unidades de saúde do município na região em que moram. Clique aqui para conferir as vagas por UBS.