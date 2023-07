Com zoológico, orquidário, roda-gigante e mais atrativos, Animália Park reúne diversão e natureza em Cotia

O Animália Park, considerado um dos maiores parques de diversão do Brasil, abriu as portas na cidade de Cotia neste mês de julho. Localizado em uma área de 350 mil m² e com 90 mil m² de Mata Atlântica, o novo espaço de lazer e entretenimento na região reúne uma série de atrativos, como zoológico, viveiro, mirantes, orquidário, além de diversos brinquedos e outras atrações para garantir a diversão de toda a família.

O parque é dividido em três áreas: Animália Diversão, Animália Reserva e Forest Animália. Na primeira, os visitantes contam com montanha-russa, tobogã, barco viking, carrossel, entre outros.

O Animália Reserva ocupa um espaço de mais de 220 mil m² todos dedicados à proteção animal e ambiental. São mais de 1.200 animais de 170 espécies, como lobo-guará, leão, canguru, girafa, lontra e outros. O espaço abriga também projetos nacionais e internacionais voltados às causas animal e ambiental.

Já o Forest Animália trata-se de um dos maiores aviários do mundo e conta com uma área de 10 mil m² abrigando cerca de 650 aves de 112 espécies diferentes. Aqui, os visitantes têm contato direto com as aves, que ficam soltas.

Os ingressos para o Animália Park estão à venda com valor promocional de inauguração de R$ 150 até o dia 31 de julho e podem ser adquiridos diretamente no site do parque de diversão, onde podem ser encontradas mais informações.

O Animália Park fica na Estrada do Furquim, 1490, Cotia (altura do Km 39 da Rodovia Raposo Tavares).