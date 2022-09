Comerciante de Osasco está desaparecido há 9 dias

O comerciante de Osasco Wesley Michael Brito Teixeira, de 35 anos, está desaparecido desde o feriado de 7 de setembro, quando foi visto pela última vez na avenida Presidente Médici, Jardim Mutinga. O carro do rapaz foi encontrado carbonizado no dia seguinte, mas a família ainda não sabe o que teria acontecido.

Wesley usava calça preta e camiseta cinza no dia em que desapareceu. Ele estava na loja de roupas do pai, Marcos Antônio. “Era 15h, eu tinha acabado de fechar a loja, eu pedi pra ele ligar o carro e ele falou: ‘pai eu vou ali, 20 minutos e já volto’ e desses 20 minutos, até hoje…”, contou Marcos à reportagem do “Cidade Alerta”, da Record TV.

Marcos disse que entregou R$ 150 para que o filho abastecesse o carro no posto de combustível próximo à loja, mas que Wesley teria recebido uma ligação antes de sair. “Ele saiu apavorado para a rua”, lembra o pai do rapaz.

O carro de Wesley foi encontrado a cerca de 10 km de onde ele foi visto pela última vez, num terreno extenso. Mas, até o momento, a família ainda não tem informações sobre o paradeiro do rapaz, que tem uma filha de 1 ano.

O pai de Wesley contou que fez buscas na região junto com vizinhos. Ele tem a esperança de que o filho esteja vivo e fez um apelo: “Eu acho que ele está vivo por aí, está desnorteado”, afirmou. “O que a mãe dele ta passando, dói muito. [Peço que] devolvam o pai pra filha e um filho para a mãe dele, é isso que eu quero”,

Quem tiver informações que possam levar a polícia e a família ao paradeiro de Wesley pode entrar em contato por meio do telefone (11) 99566-8365 ou ligar para a Polícia Militar no 190 ou ainda Disque Denúncia 181.