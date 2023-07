Concurso Cultural: confira os ganhadores dos ingressos para o Kinoplex Osasco

Foram definidos os vencedores do concurso cultural promovido pelo Visão Oeste que presenteia leitores com 16 ingressos para o Kinoplex Osasco, no SuperShopping.

Nossa equipe entrará em contato via e-mail para tratar da retirada dos ingressos, que será na sede do Visão Oeste. Não esqueça de trazer documento de identificação com foto!

O prazo para a retirada dos ingressos é de 30 dias a contar da publicação desta matéria (termina no dia 03/08/2023). Após o prazo, se algum ganhador não comparecer para fazer a retirada perde o direito ao prêmio.

Conheça os vencedores do concurso cultural Visão Oeste e Kinoplex Osasco:

“Por que é importante acompanhar notícias da sua cidade ou região?”

1º Ganhador: Carlos Augusto Andrade

Acompanhar as notícias de Osasco é tão importante quanto escolher os melhores ingredientes para um cachorro-quente: você não quer perder os eventos e promoções deliciosas que estão rolando por aqui!

2º Ganhador: Marcus Vinicuius do Carmo Kuhl

É muito importante acompanhar as notícias da minha cidade para não perder nenhuma aventura; não ficar no Suspense na hora de pagar os impostos; sem Drama no calendário das vacinas; comédia quando recebo meu aumento no salário; e muito fantasia com as informações de viagens!

3º Ganhador (a): Ana Claudia Ribeiro da Silva

Porque como cidadã da cidade mais visionária do Brasil, tenho que ter uma visão completa do que acontece.

4º Ganhador: Wesley Barbosa

Importante acompanhar porque é meu chamado e meu destino, acesso visão da oeste que sempre tem notícias de primeira mão, são rápidos que nem o The Flash, até parece ser uma missão impossível.

5º Ganhador (a): Daiane Mayra Cestari Silva