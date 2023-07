Sesi Osasco oferece programa com atividades nas férias escolares a partir de R$ 40

Estão abertas as inscrições para o programa Super Férias no Sesi Osasco, que oferece atividades para a garotada durante as férias escolares. O serviço pode ser contratado por dia, semana ou mês, com valores a partir de R$ 40.

publicidade

O programa terá início no dia 10 de julho e vai até 21 de julho. Todas as atividades serão realizadas no CAT SESI de Osasco, que conta com piscina, quadra, parques, além da supervisão de monitores especializados e toda segurança e higiene necessárias para as crianças.

Para a inscrição da criança, é necessário que os pais ou representante legal compareça ao Sesi Osasco com RG e CPF do participante e do responsável. Todas as condições para inscrição e pagamento estão disponíveis no site osasco.sesisp.org.br.

publicidade

SERVIÇO

Super Férias – Sesi Osasco

publicidade

Endereço: Rua Calixto Barbieri, 23, Piratininga, Osasco, SP

Programação: 10 a 14 e 17 a 21 de julho, das 13h às 17h

Mais informações: https://osasco.sesisp.org.br/super-ferias-julho-de-2023