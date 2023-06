Consórcio de 12 cidades da região ultrapassa 2,4 milhões de habitantes

Mais de 2,4 milhões de pessoas vivem nas cidades de Osasco, Carapicuíba, Barueri e em outros nove municípios que compõem o Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana de São Paulo. Os números são do Censo Demográfico 2022 divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na quarta-feira (28).

publicidade

O levantamento mostra que Osasco é a cidade mais populosa da região, com mais de 743 mil habitantes. Carapicuíba aparece em seguida, com mais de 387 mil pessoas. A população de Barueri passou dos 316 mil habitantes, segundo o Censo de 2022.

Mais de 273 pessoas vivem na cidade de Cotia. Já a cidade de Itapevi abriga mais de 232 mil pessoas, enquanto Santana de Parnaíba tem mais de 154 mil habitantes. No município de Jandira o número de habitantes passa dos 118 mil.

publicidade

Crescimento populacional nos últimos anos

Na região que abrange o Cioeste, Cajamar é a cidade que teve o maior crescimento populacional na última década, passando de 64 mil habitantes para mais de 92 mil, o que representa um aumento de 44,5%.

Já entre as cidades com mais de 100 mil habitantes, Santana de Parnaíba foi a que teve o maior crescimento no mesmo período e passou de 108 mil para 154 mil pessoas, com um aumento de 41,6%.

publicidade

Segundo o IBGE, São Roque é o município com menor crescimento populacional nos últimos anos, passando de 78 mil pessoas para pouco mais de 79 mil habitantes, o que representa um aumento de 0,84%.

O IBGE realiza o Censo a cada 10 anos com base na coleta de dados da população em todo o país. A última foi feita em 2010. A edição atual (Censo 2022) era para ser lançada em 2020, mas foi adiada por conta da pandemia de covid-19.