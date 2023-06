USP adota projeto de empreendedorismo idealizado por ex-aluno da Etec Osasco

O programa EMpreende SIM!, idealizado pelo ex-aluno da Etec Osasco, Hugo Pablo, tornou-se em 2023 uma entidade independente, encampado por duas entidades da Universidade de São Paulo (USP), a Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária (FEA Social) e o Laboratório de Empreendedorismo da FEA-USP (eLab). Neste sábado (1º) será realizada a cerimônia de encerramento da 7ª edição do programa.

A principal proposta é levar os aprendizados sobre empreendedorismo e inovação social produzidos na universidade para estudantes de escolas públicas, abordando o tema de modo atualizado às novas práticas desses conceitos aproximando-os à realidade dos alunos do Ensino Médio.

Atualmente, seis Etecs participam do programa: Abdias do Nascimento, Carolina Carinhato Sampaio, Irmã Agostina e Jaraguá (todas da Capital), Cotia, e Prof. André Bogasian (Osasco). Desde sua criação, mais de 520 alunos se formaram no programa semestral e 106 negócios de impacto foram apresentados. Para 2023, a meta é atingir a formação de 420 jovens com apresentação de 70 negócios.

Para participar, é necessário estar matriculado nas Etecs que estão no projeto.

No último sábado (24), os alunos das Etecs Carolina Carinhato, Cotia e Jaraguá se encontraram na Cidade Universitária da USP, na Capital, para apresentar os projetos na cerimônia de encerramento da Sétima Edição do EMpreendeSIM!. E neste sábado (1º), será a vez dos estudantes das Etecs Abdias do Nascimento, Irmã Agostina e Prof. André Bogasian.

Entre os projetos apresentados, estão o Ártemis, um aplicativo que conecta e incentiva mulheres a se exercitarem pelo ciclismo coletivo, o Buspoint, que mostra qual ônibus está mais próximo do passageiro, ambos desenvolvidos por alunos da Etec Abdias do Nascimento e o Sportrent, empresa que oferece aluguéis de bicicletas, skates, patins entre outros, com o objetivo de democratizar o acesso ao esporte para o público de baixa renda, da Etec Jaraguá, vencedor desta edição.