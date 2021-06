Continental Shopping terá drive thru para arrecadar alimentos no sábado (5)

O Continental Shopping em parceria com o Rotary Parque Continental promoverá o Drive Thru Solidário no sábado (5). Clientes e moradores de Osasco e região poderão doar alimentos não perecíveis, que serão transformados em cestas básicas e distribuídos às famílias em situação de vulnerabilidade.

A ação acontecerá das 9h às 13h, no estacionamento do shopping, pela entrada Eva Terpins, que fica próximo à entrada do Boulevard. São aceitos arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, óleo, farinha de mandioca, café, açúcar e leite em pó.

“É um momento muito delicado e cada vez mais precisamos nos unir e ajudar um ao outro. A covid-19 tem atingido muitas famílias de diversas formas, então é preciso que cada um faça a sua parte. Com essa iniciativa, o Continental Shopping espera poder ajudar muitos moradores da região que foram afetados por essa crise e incentivar o público a ter cada vez mais empatia”, afirma Juliana Garbini, gerente de marketing do Continental Shopping.

Durante a campanha, quem contribuir com dois quilos de alimentos será presenteado com uma canga/ lenço pareô. A quantidade de brinde é limitada.

Drive Thru Solidário- Continental Shopping

Data: 5 de junho

Horário: Das 9h às 13h

Local: Entrada Estacionamento (Rua Eva Terpins)

Endereço: Avenida Leão Machado, 100 – Jaguaré

Mais informações: (11) 4040-4981 – www.continentalshopping.com.br