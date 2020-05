Coronavírus já matou pelo menos seis profissionais da saúde em Osasco e região

Desde o início da pandemia do novo coronavírus (covid-19), pelo menos seis profissionais da saúde, categoria que está na linha de combate à doença, em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região já morreram em decorrência do vírus.

O Dr. Dennis Rollano Torres, de 68 anos, não resistiu à covid-19 e morreu nesta segunda-feira (4). Ele trabalhou na rede de saúde em Osasco, Carapicuíba e em Cotia, onde atendia no Pronto Atendimento do Parque São Jorge, mas estava afastado desde março, por fazer parte do grupo de risco.

Em nota, a Secretaria de Saúde de Cotia lamentou a morte do Dr. Dennis, que era muito querido por pacientes e funcionários das unidades públicas de saúde onde trabalhou. “O doutor Dennis Rollano Torres atuou na rede municipal de Cotia desde 2002, era médico concursado, estatuário e deixará muita saudade.

Outra profissional da saúde que morreu em decorrência do novo coronavírus foi a auxiliar de enfermagem Maria Aparecida Duarte, mais conhecida como Cidinha, que trabalhava no Pronto Socorro da Cohab II, em Carapicuíba. Ela não resistiu às complicações da doença e veio a óbito no domingo (3).

O médico Paulo Gonzales, de 60 anos, morreu dia 26, vítima do novo coronavírus (covid-19). Ele atuava como clínico geral na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Audir, em Barueri.

Outro profissional da Saúde que não resistiu à covid-19 na região é o dirigente sindical Luiz Claudio Bernardo, o “Luizão”, do Sindicato Único dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Osasco e Região (SUEESSOR), que morreu no dia 24 de abril.

A enfermeira Tatiane Ferraregi, que trabalhava no Hospital Geral de Carapicuíba, morreu aos 36 anos, após mais de duas semanas na UTI.

A médica Katia Kohler, que trabalhava em unidades de Saúde de Barueri e Santana de Parnaíba morreu no dia 12. “Deixo aqui a minha gratidão por tudo que fez pela saúde de nossa cidade e peço a Deus que possa confortar o coração dos familiares e amigos”, declarou o prefeito Elvis Cezar.