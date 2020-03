Coronavírus | Prefeito pede que osasquenses comprem nos pequenos comércios da cidade

Em meio à pandemia do novo coronavírus (covid-19), o prefeito de Osasco, Rogério Lins, pediu apoio dos munícipes, na noite desta terça-feira (17), para que façam compras nos pequenos comércios da cidade. “[Os comércios de bairro] são os que mais vão sofrer nesse período de turbulência”, disse.

Lins afirma que essa “corrente do bem” vai ajudar para que os pequenos comércios não sejam duramente atingidos. “Os grandes comércios têm reservas econômicas que vão ajudá-los a passar por essa turbulência. Mas o pequeno comerciante, o comerciante do bairro, sem aquela frequência de cliente, vai ter muita dificuldade para honrar os seus compromissos”, explicou.

O prefeito reforçou também a importância de seguir as recomendações de prevenção contra a proliferação do vírus. “Não há turbulência ou tempestade que dure para sempre. Se a gente fizer a prevenção e se organizar, as marcas serão mínimas”.

Segundo o último boletim diário da Prefeitura, emitido na noite desta terça-feira (17), Osasco tem 46 casos suspeitos do novo coronavírus e ainda não há nenhum confirmado.