Corrida de São Silveira abre inscrições no dia 22

No dia 22 de novembro serão abertas as inscrições para a 47ª edição da Corrida de São Silveira, que será realizada no dia 17 de dezembro, na Avenida Fernão Dias Paes Leme, entre as estações Jardim Belval e Jardim Silveira/Barueri. O percurso terá 8km corrida e 4km caminhada.

Para moradores de Barueri que desejam participar da Categoria Principal, é preciso compareçer ao Complexo Esportivo do Jardim Silveira (Av. Presidente Washington Luis, 280) de 22 a 24 de novembro e entre 27 e 28 de novembro, das 8h às 16h30 para se inscrever.

Para moradores de outros municípios, que serão inscritos na Categoria Geral, as inscrições estarão disponíveis no Site Oficial da Prefeitura de Barueri (www.barueri.sp.gov.br) a partir do dia 29 de novembro, às 10h, e deverão ser efetuadas individualmente até que se esgotem o número de vagas.

Os atletas profissionais que desejam correr pela Categoria Elite devem enviar o currículo para o e-mail [email protected].