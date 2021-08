Corta pra mim… Filhos de Marcelo Rezende deverão indenizar homem por erro do pai no “Cidade Alerta”

O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que os herdeiros do jornalista Marcelo Rezende, que morreu em 2017, paguem R$ 20 mil em indenização a um homem que foi alvo de reportagem exibida no “Cidade Alerta”, acusado de abuso sexual contra dois filhos.

publicidade

A informação foi divulgada por Rogério Gentile, colunista do “Uol”. A reportagem sobre A.C.S foi exibida em 2015, quando Marcelo Rezende exibiu a foto do homem e o tratou como culpado por um suposto abuso sexual de uma filha. No entanto, A.C.S. foi absolvido pela Justiça um mês depois que a reportagem foi ao ar.

A condenação por danos morais também recaiu sobre a Record TV e o jornalista Percival de Souza que, no episódio, disse no “Cidade Alerta” que o acusado era “insaciável e irrecuperável”.

publicidade

O relator do processo, o desembargador Rômulo Russo declarou que o programa se excedeu ao dizer que laudos comprovavam que o homem teria abusado da filha. “Inexistia laudo afirmando a ocorrência de estupro de vulnerável”, disse.

Marcelo Rezende teve cinco filhos. No processo, um deles, Diego Esteves Fernandes, o inventariante da herança do jornalista, o representou. Em sua defesa, alegou que Marcelo foi um dos grandes nomes do jornalismo e que atuou de forma “límpida e imparcial” no caso do suposto abuso, baseado nas informações passadas pela mãe das crianças e a polícia.

publicidade

À Justiça, a Record disse que “prestou serviço de informação, sem ofender, em momento algum, a honra ou imagem de A.C.S”. Os herdeiros do jornalista, Percival de Souza e a Record ainda podem recorrer da decisão.

CONCURSO// Osasquense Karen Gentil concorre no Miss Brasil Globo 2021