Crianças de 3 e 4 anos em Barueri podem ser vacinadas contra a covid-19

A Secretaria de Saúde de Barueri informa que também está vacinando contra a covid-19 as crianças de 3 e 4 anos sem comorbidades. Até setembro, essa faixa etária recebia o imunizante apenas dentre as crianças com comorbidades.

A vacina autorizada para esse público pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é a Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, e pode ser tomada em qualquer uma das 18 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da cidade.

A segunda dose deve ser tomada 28 dias após a primeira dose. Para a proteção das crianças é imprescindível tomar a segunda dose para que se complete o ciclo vacinal, reforça a administração.

Para receber o imunizante é preciso que os responsáveis apresentem documento de identificação (preferencialmente o CPF) da criança e também a carteirinha de vacinação. Também é recomendado que seja feito o pré-cadastro da criança no site Vacina Já.

Locais e horários de vacinação

Confira abaixo os horários de vacinação contra a Covid-19 nas UBSs da cidade. Clique AQUI para ver os endereços das UBSs, inclusive daquelas que estão realocadas por motivo de reforma.

8h às 19h

UBS Dr. Adauto Ribeiro

UBS Amaro José de Souza

UBS Armado Gonçalves De Freitas

UBS Hélio Berzaghi

UBS Hermelino Liberato Filho

UBS Pedro Izzo

UBS Vince Nemeth

8h às 18h

UBS Benedito De Oliveira Crudo (aberta também aos sábados, domingos e feriados das 8h às 17h)

UBS Dra. Katia Kohler

UBS Edini Cavalcanti Consoli

UBS Júlio Lizart

UBS Maria Francisca de Melo

UBS Pastor José Roberto Rossi

8h – 16h

UBS Dra. Elisabete Izilda Duleba

UBS João de Siqueira

UBS José Francisco Caiaba

UBS Maria Magdalena Macedo

UBS Raquel Sandrini Ruela

Doses contra a Covid:

– PRIMEIRA DOSE: disponível para todas as pessoas a partir dos 3 anos.

– SEGUNDA DOSE: disponível para pessoas a partir dos 3 anos nas seguintes condições:

– Coronavac: 28 dias após 1ª dose;

– AstraZeneca: 8 semanas (56 dias) após 1ª dose;

– Pfizer: 21 dias após 1ª dose para pessoas com 18 anos ou mais; 56 dias para crianças de 5 a menores de 12 anos.

– TERCEIRA DOSE (1ª dose adicional): disponível para pessoas com mais de 12 anos que tomaram a segunda dose há pelo menos 4 meses e:

– Pessoas com mais de 18 anos que tomaram a vacina da Janssen há pelo menos 2 meses e iniciaram a vacinação com a dose única;

– Pessoas com alto grau de imunossupressão com mais de 12 anos que tomaram a segunda dose há pelo menos 28 dias.

– QUARTA DOSE (2ª dose adicional): disponível para pessoas com mais de 18 anos e que tenham tomado a terceira dose há 4 meses no mínimo e:

– Pessoas com mais de 18 anos que iniciaram a vacinação com a dose única da Janssen há pelo menos 4 meses da terceira dose (1ª dose adicional);

– Pessoas com mais de 18 anos que tomaram a terceira dose (1ª dose adicional) há pelo menos 4 meses.

– QUINTA DOSE (3ª dose adicional): disponível para pessoas imunossuprimidas com mais de 18 anos e que tenham tomado a quarta dose há 4 meses no mínimo e:

– Pessoas com mais de 18 anos e imunossuprimidas ou pessoas com 40 anos ou mais ou trabalhador da saúde que iniciaram a vacinação com a dose única da vacina Janssen há pelo menos 4 meses da quarta dose (2ª dose adicional).