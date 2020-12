Criminosos fortemente armados roubam dinheiro de caixas eletrônicos em Osasco

Na manhã desta sexta-feira (4), criminosos fortemente armados roubaram malotes de dinheiro de dois caixas eletrônicos que ficam em uma farmácia no Jardim Santa Maria, em Osasco.

O crime aconteceu às 10h38, segundo o videomonitoramento do estabelecimento. Mascarados, os criminosos agiram no momento em que um técnico fazia a manutenção dos caixas eletrônicos, rendendo ele e dois seguranças. Ao perceberem o assalto, funcionários da farmácia se esconderam nos fundos do estabelecimento.

Testemunhas afirmam que cinco bandidos participaram do crime. Eles chegaram em dois carros, armados de metralhadoras e armas calibre 12, rapidamente pegaram os malotes de dinheiro que abasteceriam as máquinas e fugiram.

O valor roubado não foi divulgado. Os criminosos roubaram também as armas dos vigilantes. Na fuga, os assaltantes deram tiros para o alto. A polícia investiga o crime.