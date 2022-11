CyberDog, robô da Xiaomi, será a atração da 2ª edição da Oz Valley

A 2ª edição do Oz Valley, marcada para o dia 29 no Teatro Municipal Glória Giglio (Avenida dos Autonomistas, 1.533, Vila Campesina), terá como principal atração a participação do robô CyberDog, desenvolvido pela Xiaomi, uma das maiores empresas de tecnologia da China. O robô é capaz de “aprender” utilizando a tecnologia “machine learning”, que aprimora a inteligência artificial de forma automática, sem intervenção humana. Essa será a primeira apresentação do robô no Brasil.

Além do CyberDog, estarão no evento startups e empresas de tecnologia que têm interesse em impulsionar seus negócios em no hub de inovação osasquense. O objetivo do Oz Valley é a troca de informações, já que as palestras serão comandadas por profissionais que são referências em suas áreas de atuação, e atrair mais empresas ao Ecossistema de Tecnologia e Inovação de Osasco.

Assim como na primeira edição, Ricardo Souza, que atuou como executivo sênior da Movile, que comprava, acelerava e vendia empresas de tecnologia, entre as quais a PlayKids, Ingresso Rápido, Sympla, iFood, será o hoster da 2ª edição do Oz Valley.

Estão previstos os painéis: “Oz Valley – ambiente para empresas e startups”, com João Sabino (iFood), Luciano Camandoni (secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico de Osasco) e Alex Soares (secretário executivo de Tecnologia de Osasco); “Tecnologia e Inteligência Artificial” com João Galdino (Genesis) e Guilherme Fuhrken (NVIDEA); “Fundos de investimentos e Equity” com Marco Camhaji (Upload) e Rafael Padilha (Bradesco – Inovabra); “Inovação” com Lilio Neto (DHL), Rafael Borger (iFood) e representante da Amazon.

As vagas para o evento, que começa às 13h, são limitadas a sócios e diretores de startups, pequenas e médias empresas.