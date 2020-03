Dateninha é pré-candidato a prefeito de Osasco

A disputa pela Prefeitura de Osasco tem mais um nome definido: Marco Souza, o Dateninha, anunciado oficialmente pelo Solidariedade. “Nossa cidade precisa de mudança”, diz ele.

Marco Souza é conhecido como Dateninha devido à semelhança com o apresentador José Luiz Datena. Ele nasceu em Quitaúna e mora com a família no Jardim das Flores.

Formado em Direito e em Ciências Políticas, o pré-candidato a prefeito de Osasco é atuante e conhecido no meio político regional e estadual. Já foi candidato a vereador e a deputado federal, entre outros cargos.

Publicidade

“A política no país atravessa um momento que exige união. Acredito que a nossa cidade precisa de mudança, pela falta de gestão. Pretendemos investir para trazer novos empreendedores favorecendo a geração de empregos”, afirma afirma o pré-candidato do Solidariedade.

“Também queremos administrar a cidade como uma empresa, para que os serviços da prefeitura funcionem com mais qualidade e implantaremos políticas públicas que atendam as necessidades do povo, de uma forma correta e satisfatória”, completa Dateninha.

O deputado estadual Alexandre Pereira, presidente do Solidariedade (SD) em São Paulo, declarou: “Vamos apoiar firme o nosso pré-candidato, que é uma liderança importante e reúne as qualidades necessárias para realização de um bom governo. Osasco é um grande município, o Solidariedade é um partido que está crescendo e estamos trabalhando muito nas principais cidades do Estado”.

Criado em setembro de 2013, Solidariedade tem como presidente nacional e fundador, o deputado federal Paulinho da Força (SP).

Vice

A chapa que será encabeçada por Marco Souza (Dateninha) terá como pré-candidato a vice-prefeito, o empresário Marco Ribeiro, atual presidente do Diretório Municipal do PROS de Osasco.

Outros nomes já definidos na disputa pela Prefeitura de Osasco nas eleições de outubro são o prefeito Rogério Lins (Podemos), que tentará reeleição, o deputado estadual e ex-prefeito Emidio de Souza (PT), o vereador Elissandro Lindoso, o Dr. Lindoso (Republicanos) e o empresário Cacildo Nunes (Novo).