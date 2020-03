Kassab e Rogério Lins prestigiam filiação de Ribamar ao PSD

O presidente da Câmara Municipal de Osasco, vereador Ribamar Silva, oficializou sua adesão ao Partido Social Democrático (PSD) em ato de filiação que aconteceu na noite de segunda-feira (9), em Osasco.

Com a casa cheia e a presença do Presidente Nacional da sigla, Gilberto Kassab, do presidente do Diretório Municipal do PSD, Lau Alencar, do prefeito Rogério Lins, a agremiação oficializou a filiação de 20 lideranças.

Ribamar Silva, que era filiado ao Republicanos, estava sem partido desde junho do ano passado. Depois de muitos convites de outros partidos e longas conversas, o Chefe do Legislativo optou pelo PSD.

“Meu grupo político entendeu que o PSD é a nossa cara, um partido com forte musculatura e influência nacional, tem deputados federais e estaduais”, afirma Ribamar.

Kassab elogiou Ribamar: “Tenho grandes referências do seu trabalho como excelente articulador político. Sabemos que podemos contar com você para fazer do Brasil, São Paulo e Osasco um lugar cada vez melhor para viver”.

O Prefeito Rogério Lins reafirmou o poder de liderança de Ribamar em Osasco: “Quando estive no gabinete do Kassab, falei que ele estava ganhando um candidato forte, com uma capacidade incrível de liderar e resolver. Um amigo fiel, que nos ajuda a transformar Osasco numa cidade melhor todos os dias.

O prefeito Rogério Lins ressaltou a parceria que tem com o presidente da Câmara Municipal. “Sei que posso contar com o Ribamar para voos ainda mais altos no futuro”.

4 vereadores

De acordo com o Diretório Municipal, as lideranças que oficializaram a filiação ao PSD devem disputar as eleições municipais deste ano. “Vamos montar uma chapa forte. Queremos eleger pelo menos 4 vereadores com o PSD”, afirmou Ribamar.