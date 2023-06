Defesa Civil de Barueri alerta para frio intenso neste fim de semana; mínima de 10ºC

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Barueri emitiu um alerta sobre a queda acentuada de temperatura que atinge a região entre esta sexta (16) e domingo (18). São esperadas mínimas de 10ºC na madrugada de sábado e 13ºC na madrugada de domingo.

publicidade

A sensação térmica pode ser ainda mais baixa dependendo da região. “Assim, ressalta-se a importância de atenção especial com as pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças e em situação de rua”, reforça.

“Além disso, recomenda-se não fazer aquecimentos improvisados com fogueiras e manter hidratação constante”, completa a Coordenadoria.

publicidade

Acolhimento

Quem se deparar com pessoas em situação de rua durante as madrugadas frias em Barueri pode acionar ajuda pelo telefone 199 ou 153, as equipes especializadas farão o acolhimento humanizado.