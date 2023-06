Primeira-dama de Osasco, Aline Lins, passa por procedimento cirúrgico após diagnóstico de câncer de mama

A esposa do prefeito Rogério Lins (Podemos) e primeira-dama de Osasco, Aline Lins, foi submetida a um procedimento cirúrgico nesta sexta-feira (16), após o diagnóstico de câncer de mama. No Instagram, o prefeito de Osasco informou que a cirurgia foi bem-sucedida e que a companheira está bem.

Segundo Lins, o procedimento durou quase cinco horas. “A Aline já está aqui no quarto, voltando da sedação, fez o desjejum e a gente quer agradecer do fundo do nosso coração toda energia, toda oração, cada um dentro da sua fé, a todos que intercederam por nós”, declarou o prefeito de Osasco.

No vídeo publicado no Instagram, Aline aparece no leito do hospital e sorri. Rogério Lins disse que a expectativa é de que a primeira-dama de Osasco receba alta hospitalar neste sábado (17).

Aline Lins revelou o diagnóstico de câncer de mama no mês passado, quando informou que precisaria se afastar dos trabalhos no Fundo Social de Solidariedade de Osasco, do qual é presidente. Na ocasião, a primeira-dama contou que o câncer foi descoberto em estágio inicial, o que eleva as chances de cura.