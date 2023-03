Dia 27 tem nova seleção em Barueri para vagas temporárias de auxiliar logístico

A Casa do Trabalhador de Barueri realizará no dia 27 de março mais uma seleção para vagas temporárias de auxiliar logístico. As entrevistas serão feitas no ginásio José Corrêa (avenida Guilherme P. Guglielmo, 1000, Centro).

publicidade

O nome da empresa contratante não foi informado. Já o salário oferecido é de R$ 1.781, com refeição no local, seguro de vida e transporte fretado. Na função de auxiliar logístico, os contratados realizarão atividades de auxílio no processo de picking, packing, armazenagem, carga e descarga.

Exige-se ensino médio completo, experiência mínima de seis meses na área e disponibilidade para trabalhar em turnos. A oportunidade é para trabalhar na cidade de Cajamar.

publicidade

Os interessados devem levar documentos pessoais com foto e currículo atualizado, às 9h, com tolerância de 15 minutos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4199-1333.