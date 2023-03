Quadra esportiva, academia ao ar livre e playground são entregues no Padroeira e Veloso, em Osasco

A Secretaria de Habitação de Osasco entregou duas quadras esportivas, playground e academia ao ar livre nos bairros Jardim Padroeira e Jardim Veloso, no fim de semana. As quadras receberam alambrados, telas, torres de iluminação, além de traves, redes e tabelas para prática de basquete.

publicidade

Além do prefeito Rogério Lins, participaram da entrega dos equipamentos o secretário da pasta, Pedro Sotero, o adjunto Alex da Academia, demais secretários municipais e vereadores. “As ações aqui no Padroeira não se resumem só a essa entrega da quadra. Ainda nesta gestão queremos concluir a regularização fundiária. Também queremos instalar aqui um espaço pet para as famílias trazerem seus animais”, disse Sotero.

Rogério Lins aproveitou a oportunidade para pedir à população que não jogue lixo ou entulho no córrego que margeia o espaço onde foi instalada a área de lazer no Padroeira, assim como nas ruas e avenidas. “Essa sujeira vai para dentro do córrego e traz muitos transtornos para a cidade nos dias de chuva. E quando a família sai para passear com o cãozinho é preciso levar uma sacolinha de plástico para recolher a sujeira do animal”, orientou.

publicidade

O pacote de benfeitorias em diversos bairros integra as comemorações de aniversário de 61 anos de Osasco, celebrado no dia 19 de fevereiro.