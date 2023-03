Shopping Granja Vianna realiza campanha de doação de sangue na próxima semana

O Shopping Granja Vianna, em Cotia, realiza nos dias 20 e 21 de março mais uma edição da campanha de doação de sangue. A iniciativa ocorre mediante agendamento prévio (confira abaixo como agendar).

A campanha Amor Se Doa é realizada pelo shopping em parceria com o Hemocentro São Lucas. “A situação dos bancos de sangue do nosso estado é bem crítica e precisamos, cada vez mais, incentivar essa prática. Quem participa da campanha não doa apenas sangue, mas também doa esperança e amor para quem mais precisa”, reforça Natália Zerbini, gerente de Marketing do Shopping Granja Vianna.

Os interessados em doar sangue devem fazer o agendamento neste link (Doação de Sangue (shoppinggranjavianna.com.br)), onde poderão escolher melhor dia e horário entre 9h e 15h.

Na data escolhida, é preciso ter em mãos um documento oficial com foto, estar alimentado, evitar alimentos gordurosos no dia anterior, pesar mais de 52 kg, estar descansado e não ter feito nenhuma tatuagem nos últimos 12 meses. Além disso, é necessário ter entre 16 e 69 anos. Menores de idade precisam de autorização do responsável.