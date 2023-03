Resultado de DNA revela se Silvio Santos é pai de mulher que diz ser filha dele

Um teste de DNA solicitado por uma mulher de 72 anos revelou se Silvio Santos é ou não o pai biológico dela. O resultado do exame foi divulgado pelo colunista Gabriel Perline, do “iG Gente”, nesta segunda-feira (13).

Clemozeide Lundgren veio a público em 2020 alegando ser filha do Homem do Baú. O caso foi parar na Justiça de Osasco, que obrigou o apresentador a se submeter ao teste de DNA. Na época, Clemozeide chegou a conceder uma entrevista ao colunista Leo Dias, a quem abriu o coração sobre sua infância e a busca pelo reconhecimento da paternidade.

Agora, segundo Perline, a coleta do material genético de ambos foi feita em agosto de 2022, dois anos após o caso vir à tona. O resultado do teste, que teria sido divulgado em 8 de setembro, revelou que Clemozeide não é filha biológica de Silvio.

Diante do resultado, Clemozeide recorreu novamente à Justiça e alegou que o processo de coleta do DNA de Silvio Santos poderia apresentar “possíveis irregularidades”. Ainda segundo o colunista, a mulher informou que os advogados do dono do SBT, emissora sediada em Osasco, entraram em contato no ano passado para dizer que Silvio estava com faringite e que não poderia comparecer ao local do exame, mas que a equipe poderia ir à casa do apresentador para a coleta.

Clemozeide foi até a residência de Silvio acompanhada dos advogados para acompanhar o procedimento, mas foi impedida de entrar, ainda de acordo com Perline. Outra questão citada pela mulher é a de que o laboratório indicado pela Justiça não fez a coleta de sangue do apresentador naquele dia porque ele havia feito outro teste sanguíneo no dia anterior. Desta forma, um teste de mucosa oral foi solicitado, mas os profissionais do laboratório não teriam levado o equipamento necessário para fazer o exame.

A mulher afirma que a equipe de Silvio Santos indicou o novo laboratório ao qual foi o responsável pela coleta e emissão do laudo que nega parentesco entre as partes. A defesa de Clemozeide apontou ainda outros detalhes para defender a existência de supostas irregularidades. O juiz Rafael Meira Ribeiro, no entanto, não acatou as alegações da mulher e, em sentença expedida na última quarta-feira (8), declara que não há margem para acreditar em interferência que comprometesse o resultado do teste de DNA.

Com informações do colunista Gabriel Perline