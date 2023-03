Dia da Mulher terá maquiagem, design de sobrancelha e mais serviços gratuitos em Osasco

Nesta quarta-feira, 8 de março, quando é celebrado o Dia Internacional da Mulher, o Fundo Social de Solidariedade de Osasco realizará uma ação com diversos serviços de beleza gratuitos.

Entre os serviços oferecidos às mulheres estão: maquiagem, design de sobrancelha, massagem e outros. Haverá ainda um mini bazar e todo o valor arrecadado com as vendas será destinado às ações do Fundo Social de Osasco.

O evento ocorrerá das às 16h, na Avenida Lázaro de Mello Brandão, 140, Vila Campesina, (no auditório do Fundo Social).

