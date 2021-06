Dia dos Namorados: confira dicas do Procon para evitar problemas com compras online

Com o Dia dos Namorados se aproximando e o crescimento das compras online em função da pandemia, o Procon-SP separou algumas dicas para que os consumidores possam comprar os presentes com mais segurança e evitar aborrecimentos.

Só nos quatro primeiros meses deste ano, foram registradas mais de 105 mil demandas de consumidores que tiveram problemas com compras pela internet, de acordo com o órgão fiscalizador. Já as reclamações de e-commerce somaram 49% das queixas na comparação com as outras modalidades de compras.

“Observamos um aumento sensível nas reclamações de compras pela internet, só até abril deste ano já temos mais do que o dobro de demandas registradas em relação a todo o ano de 2018. Com a pandemia explodiram as compras online. Por isso, ao comprar o presente do Dia dos Namorados, os consumidores devem estar atentos e redobrar os cuidados”, afirma Fernando Capez diretor executivo do Procon-SP.

Com o crescimento das compras online, impulsionadas pela pandemia por trazerem mais praticidade e segurança, desde o ano passado, as demandas relacionadas ao meio de compra pela internet representam quase a metade das reclamações. Em 2018 esse percentual não passa de 16% e em 2019, de 30%.

De janeiro a abril de 2021, o principal questionamento foi a demora ou não entrega do produto, com 18 mil queixas. Outros dos principais questionamentos foram: cobrança indevida (9.872), produtos entregues com problemas (4.587), problemas com contrato, pedido ou orçamento (4.509) e serviço não fornecido (2.750).

No ano passado, 301.672 reclamações relacionadas a compras nessa modalidade foram feitas nos canais de atendimento do Procon-SP, contra 78.419 em 2019. Atraso ou não entrega foram o principal problema: com 70.279 queixas em 2020 e 19.124 em 2019.

Confira dicas para comprar pela internet no Dia dos Namorados

Fazer uma pesquisa de preços, buscar recomendações e informações sobre o site, inclusive se o fornecedor tem endereço físico, CNPJ e se disponibiliza contato para dúvidas são medidas importantes. A instituição também sugere que os consumidores consultem, no site do Procon-SP, a lista de sites não recomendados.

“Antes de fazer sua compra, entre no site do Procon-SP e consulte informações sobre a empresa; verifique também o site receita.fazenda.gov.br. É interessante checar a política de pós-venda da empresa e, além disso, trocar a sua senha regularmente para evitar clonagens”, alerta Capez.

O consumidor deve estar atento à forma como procura o fornecedor: não deve responder mensagens de publicidade ou acessar os links enviados. É ele quem deve buscar o fornecedor por sua iniciativa, acessando as páginas oficiais. Além disso, preços muito abaixo do mercado podem indicar problemas, como golpes, fraudes, mercadoria falsificada etc.

É direito previsto pelo Código de Defesa do Consumidor a devolução do item adquirido no prazo de sete dias da compra ou da entrega. Nesse caso, o consumidor não deve ser cobrado por nenhum valor e, de preferência, deve registrar o pedido de cancelamento por escrito. Em caso de dúvidas ou quaisquer problemas, basta registrar reclamação no site do Procon-SP.

