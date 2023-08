Direitos de mulheres vítimas de violência doméstica é tema de encontro em Osasco

O escritório Crivelli Advogados Associados promoverá no dia 5 de setembro, em Osasco, um café para falar sobre o tema “Direito das mulheres vítimas de violência doméstica – afastamento do trabalho”. O encontro será realizado no auditório da subsede do Sindicato dos Bancários, no Centro.

A sócia da Crivelli Mariana Serrano, advogada especialista no atendimento de mulheres, famílias e LBGTQIA+, e que já atendeu mais de 700 vítimas ao longo de sua trajetória, abordará o assunto.

O café temático é aberto ao público e tem entrada gratuita. Os interessados devem fazer a inscrição por meio deste formulário. Mais informações podem ser obtidas via e-mail [email protected].

SERVIÇO

Café Temático: Direito das mulheres vítimas de violência doméstica – Afastamento do Trabalho

Quando: 5 de setembro, às 9h

Onde: Sindicato dos Bancários – Osasco (Rua Presidente Castelo Branco, 150 – Auditório, Centro)

Informações: [email protected]