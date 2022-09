Dois são presos por roubo, posse ilegal de arma e receptação em Osasco

Dois homens foram presos pela Polícia Militar, na sexta-feira (16), em Osasco, por roubo, posse ilegal de arma de fogo e receptação.

Uma equipe do 14° Batalhão da PM se deparou com uma pessoa que teve o celular roubado por dois indivíduos em uma moto, em ação rápida e violenta. Rapidamente, os policiais iniciaram as buscas e encontraram os indivíduos na rua Pasqualina Falbo Lofredo.

Durante a abordagem, foram encontrados cartões bancários e CNH pertencentes à vítima e R$ 198 em espécie. Dentro do veículo ao qual os indivíduos estavam próximos, a polícia localizou ainda quatro aparelhos celulares, chips de operadoras diversas, dois relógios de pulso, documentos e cartões bancários de outras duas vítimas.

Já a motocicleta sem placa, com numeração de chassis e motor suprimidos, estava estacionada na calçada e o morador da residência, declarou que o capacete e a motocicleta pertenciam ao seu filho. No imóvel, foi localizado um aparelho celular e cinco munições calibre .38 intactas, e no forro da cozinha, havia uma espingarda calibre .12 que havia sido roubada de uma empresa de segurança.

Os envolvidos, objetos e motocicleta foram encaminhados ao 5° Distrito Policial de Osasco, onde o caso foi registrado.