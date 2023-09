Domingo tem espetáculo infantil gratuito no teatro Glória Giglio

O teatro municipal Glória Giglio, em Osasco, recebe neste domingo (10) o espetáculo teatral infantil “Maria e os Insetos”, do grupo Companhia Delas. A atração é gratuita e recomendada para crianças a partir de 5 anos.

Na semana seguinte, no dia 17, o projeto levará ao mesmo espaço “Terremota”, outra montagem teatral para crianças, do grupo Cia. Bendita.

Os ingressos podem ser retirados na bilheteria uma hora antes do espetáculo ou reservados pelo App Diversão em Cena (disponível para IOS e Android), pela Sympla (abertura do link na quinta anterior ao espetáculo até sexta às 17h)

Maria e os Insetos

No final do século XVII, Maria Sibylla Merian decide explorar sozinha as enigmáticas florestas tropicais do Suriname. Lá ela encontra calor, umidade, plantas exóticas e insetos. O que para alguns era motivo de repulsa, para ela se transforma em material de pesquisa. Seu olhar e paciência em acompanhar o processo de metamorfose das borboletas revolucionou a maneira como esses animais foram compreendidos.

A peça teatral é baseada na vida de Maria, que nos fala sobre determinação, coragem e persistência. “A metamorfose dos insetos do Suriname”, livro de Maria publicado em 1705, se tornou um sucesso em toda a Europa. O trabalho dela ajudou os futuros cientistas a classificar e entender os insetos, com ilustrações belas e detalhadas que surpreendem e ensinam até hoje.

A direção do espetáculo infantil é de Thaís Medeiros, e o elenco é formado por Fernanda Castello Branco, Julia Ianina e Paula Weinfeld (stand-ins Manuela Afonso e Mariana Melgaço).

Serviço:

Maria e os Insetos (da Companhia Delas)

Quando: 10 de setembro de 2023 (domingo), às 16h

Local: Teatro Municipal Glória Giglio (Avenida dos Autonomistas, 1533 – Vila Yara, Osasco)

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa: livre, recomendando a partir de 5 anos