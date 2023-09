Parque no Conjunto dos Metalúrgicos é revitalizado e agora oferece aula gratuita de ritmos

Foi entregue à população pela Prefeitura de Osasco a obra de reforma do Parque Manoel Manzano, no Conjunto dos Metalúrgicos, no último domingo (3). A área de lazer ganhou um varandão com churrasqueira, um Ponto de Entrega Voluntária e um espaço pet.

A revitalização incluiu ainda reforma da quadra de futebol e arquibancadas, da escada de acesso à quadra, dos vestiários com espaço de lazer, da portaria, do alambrado, da iluminação pública, dos aparelhos de ginástica e brinquedos.

A novidade fica por conta das atividades de lazer no local: todas as segundas-feiras, às 19h, o parque contará com aula gratuita de ritmos, com a professora Janete Fitness.

O secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Cláudio da Locadora, destacou a importância da entrega do equipamento para a comunidade. “Entregamos um Parque totalmente revitalizado para a família usufruir e aproveitar momentos únicos de lazer. Unimos nossos esforços com os de outras secretarias, como a de Obras, e fizemos esse trabalho maravilhoso”, declarou na ocasião.

O prefeito Rogério Lins pediu a ajuda da população para cuidar do espaço: “É uma ampla reforma e modernização desse importante espaço de lazer, que vai atender toda família osasquense, garantindo mais qualidade de vida. Mas atenção, moradores: todo mundo precisa ajudar a cuidar. Tudo que a gente faz é para a família confraternizar. Quero agradecer o carinho da população nesse momento de alegria e de bênçãos”.

