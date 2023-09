Osasco Vôlei volta à quadra nesta sexta-feira (8) para enfrentar o Sesi Bauru

Após três vitórias consecutivas, o Osasco Vôlei volta à quadra nessa sexta-feira (8), às 20h, para enfrentar o Sesi Bauru.

O jogo, que será no Ginásio José Liberatti, é a última partida das meninas de Osasco em casa nesta primeira fase do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei de 2023. O próximo jogo, o último da fase de classificação, será em Sorocaba.

O Sesi é o líder, já que tem um jogo a mais que Osasco, que vem logo atrás na tabela de classificação, com um jogo a menos.

Quem quiser assistir a partida em Osasco e for sócio-torcedor já pode fazer o check-in. Para não sócios os ingressos estarão disponíveis a partir de quarta-feira (6), às 12h, pelo link do clube no Instagram.