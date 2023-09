Em Barueri, pagamento de tributos agora pode ser feito via Pix

A Prefeitura de Barueri implantou a partir deste mês de setembro o aplicativo QR-Code nas guias de recolhimento de tributos municipais, viabilizando o uso da ferramenta Pix para o pagamento de IPTU, ITBI, ISSQN, taxas e valores em Dívida Ativa.

A nova opção de pagamento foi criada de acordo com a Lei Ordinária nº 2.995/2023. Os meios de identificação de pagamento poderão ser disponibilizados em consulta no site da Prefeitura de Barueri.

Os pagamentos poderão ser realizados pelo tradicional código de barras ou pelo Pix por meio da leitura do QR-Code no aplicativo de qualquer banco ou método digital credenciado pelo Banco Central.

“A nova modalidade, através do aplicativo QR-Code, traz agilidade, comodidade, praticidade e sobretudo a liberdade de escolha aos contribuintes”, afirma a administração municipal. Desta forma, os débitos quitados serão baixados no sistema da Prefeitura de Barueri no primeiro dia útil seguinte à data do pagamento.

Alerta

A Prefeitura de Barueri informa que não aceita pagamentos de tributos por meio de transferências bancárias via Pix. Somente através do escaneamento/leitura do QR-Code ou do código de barras implantado nas guias de recolhimento.

