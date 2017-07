No próximo sábado, 29/7, a prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde, iniciará a Campanha de Vacinação contra a Raiva, no programa Meu Bairro Melhor – Um Dia de Cidadania, na Rua do Bosque – Cohab II.

A Campanha, que se estenderá por todo mês de agosto, estima vacinar cerca de 40 mil cães e gatos de Carapicuíba.

Os animais devem ser levados por pessoas maiores de 18 anos; ter no mínimo três meses de idade e apresentar um bom estado de saúde.

O horário de vacinação é das 9h às 15h.

Confira abaixo as datas e pontos de vacinação: