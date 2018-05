Em fuga, suspeitos pulam de moto em movimento, mas acabam presos pela GCM de Barueri

A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) de Barueri divulgou, na noite desta segunda-feira, 7, em sua página no Facebook, um vídeo que mostra a perseguição do Grupo Tático com Motos (GTM) da Guarda Civil Municipal a dois suspeitos em uma moto roubada, que acabaram presos, na noite da última quinta-feira, 3.

As imagens mostram dois suspeitos em fuga em uma moto Triumph Tiger 800 após, segundo a Romu, desobedecerem uma ordem de parada na rua Caetés, Jardim Mutinga, Barueri.

Com a aproximação do GTM, o condutor reduz a velocidade e, aparentemente, vai parar o veículo. Então, o garupa e depois ele pulam da moto em movimento, no acostamento da rodovia Castelo Branco.

Os dois tentaram fugir a pé, mas acabaram capturados pelos guardas municipais. Segundo a Romu, os suspeitos estavam armados e chegaram a atirar nos guardas que o perseguiam, mas não acertaram.

Assista ao vídeo que mostra os suspeitos saindo da moto em movimento para tentar fugir a pé (a partir de aproximadamente 3 minutos e 40 segundos):