Em Osasco, ladrões devolvem medalhas roubadas do ginasta Arthur Nory com carta de desculpas

Ladrões deixaram medalhas e carta com pedido de desculpas em lixeira no Jardim Adalgisa

As medalhas roubadas há quatro dias do ginasta Arthur Nory foram localizadas pela polícia no Jardim Adalgisa, em Osasco, após uma denúncia anônima. Junto a elas, os ladrões deixaram uma carta com pedido de desculpas.

Na última sexta-feira (5), assaltantes invadiram a casa do ginasta, no bairro da Lapa, em São Paulo, renderam e amarraram duas pessoas e roubaram 15 medalhas de Arthur Nory, além de itens sem valor financeiro da carreira dele.

O atleta fez um apelo para recuperar os símbolos de suas conquistas e causou comoção nacional. “São objetos simbólicos, mas elas representam todo o meu suor, trabalho e dedicação”, declarou, após o crime.

Com a repercussão do caso, nesta terça-feira a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que os itens roubadas estavam em uma lixeira em frente a uma casa no Jardim Adalgisa, em Osasco.

Junto às medalhas, havia uma carta escrita a mão supostamente por um dos criminosos na qual pede desculpas, diz que está arrependido e “espera que o atleta obtenha mais condecorações defendendo o atletismo brasileiro”.

O ginasta veio à cidade para retirar pessoalmente os símbolos de suas conquistas e foi fotografado ao lado do policial que os encontrou. (Com informações da TV Globo)