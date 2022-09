Emidio aciona Justiça contra bolsonarista que humilhou eleitora de Lula

O deputado estadual Emidio de Souza (PT) informou nesta segunda-feira (12) que vai abrir uma ação na Justiça Eleitoral contra o empresário bolsonarista Cássio Joel Cenali, que gravou um vídeo no qual aparece humilhando uma eleitora de Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula.

As imagens registradas pelo próprio empresário em Itapeva, São Paulo, circulam nas redes sociais e geraram revolta. No vídeo, o apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) entrega uma marmita à diarista Ilza Ramos Rodrigues, de 52 anos e, ao descobrir que se tratava de uma eleitora de Lula, diz que seria a última vez que ela receberia a doação.

Nas imagens, o empresário pergunta em quem a mulher votaria e ela responde “Lula”. “Lula? Então tá bom, ela é Lula. A partir de hoje não tem mais marmita. Essa é a última marmita que vem aqui. A senhora peça para o Lula agora, beleza? Tá bom? É a última marmita”, disparou Cenali.

Dona Ilza contou que foi surpreendida com a situação. “Quando o homem falou daquele jeito, fiquei mal. Fiquei ruim, liguei para a minha irmã falando que fiquei com medo. Me senti humilhada, porque, para mim, uma pessoa que tem dinheiro, o carro que tem, não tem direito de humilhar os mais humildes”, lamentou a diarista, em entrevista ao portal “Itapeva Alerta”.

Por meio de uma publicação nas redes sociais, Emidio disse que a situação gravada em vídeo “é crime e precisa ser devidamente investigada”. Ele cita decisões dos ministros Luiz Roberto Barroso e Fernando Neves da Silva para defender que o empresário teria cometido um crime eleitoral, vinculando uma doação a obtenção de votos.

“O Tribunal Superior Eleitoral tem consolidado entendimento no sentido de que ‘a condição de candidato não é fundamental para a consumação do crime de corrupção eleitoral’; e que ‘a prática do crime capitulado no art. 299 do Código Eleitoral pode ser cometido inclusive por quem não seja candidato, uma vez que basta, para a configuração desse tipo penal, que a vantagem oferecida esteja vinculada à obtenção de votos’. Nesse sentido, estou preparando as medidas legais cabíveis”, escreveu Emidio.

As imagens geraram revolta e uma onda de solidariedade à mulher. O candidato Lula escreveu: “A fome é culpa da falta de compromisso de quem governa o país. Negar ajuda para alguém que passa dificuldades por divergência política é falta de humanidade. Minha solidariedade com essa senhora e sua família. O Brasil vai voltar a ter dias melhores”, disse, no Twitter.

A fome é culpa da falta de compromisso de quem governa o país. Negar ajuda para alguém que passa dificuldades por divergência política é falta de humanidade. Minha solidariedade com essa senhora e sua família. O Brasil vai voltar a ter dias melhores. https://t.co/pcjHdXXuyu — Lula 13 (@LulaOficial) September 11, 2022

O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) também se manifestou sobre o ocorrido e afirmou que doará alimentos à dona Ilza.

“Estou muito arrependido”, diz bolsonarista

Com a repercussão do vídeo, o empresário Cassio Cenali usou as redes sociais para pedir desculpas. “Estou aqui para pedir desculpas pelo vídeo, pela infelicidade de ter feito esse vídeo. Estou muito arrependido”, declarou.

“Faz mais de dois anos que eu faço 60 marmitas toda quarta-feira e entrego para morador de rua e para essa senhora, e não é isso que vai fazer eu parar com esse trabalho meu”, continuou o empresário.