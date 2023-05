Empresa de logística abre vagas de manobrista, motorista, operador de armazém e mais em Itapevi

A Luft Healthcare, operadora da Luft Logistics voltada à área da saúde, está com vagas de emprego abertas em seu centro de distribuição localizado em Itapevi.

As oportunidades são para as funções de: operador de armazém, ajudante de distribuição (frota), manobrista (CNH categoria E), operador de empilhadeira, executivo comercial, auxiliar de operações, desenvolvedor, operador de armazém (exclusiva para pessoa com deficiência), supervisor de manutenção (frota) e motorista CNH categoria E (viagem).

Os salários não foram informados. Já os benefícios oferecidos pela Luft são: assistência médica, assistência odontológica, convênio com farmácia, seguro de vida e vale transporte ou ônibus fretado.

Os interessados em participar do processo seletivo para as vagas na Luft devem acessar o site de recrutamento da empresa, onde podem candidatar-se online e obter mais informações.