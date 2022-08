EMTU abre 62 vagas de estágio em São Paulo

A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) abrirá na quinta-feira (25) as inscrições do processo seletivo para preencher 62 vagas de estágio. São oferecidos bolsa-auxílio de R$ 1.675 (valor com base em 120 horas efetivamente estagiadas no mês) e auxílio-transporte de R$ 150 mensais.

Do total de vagas, 23 são para atuar em São Paulo, 31 em São Bernardo do Campo, três em Campinas, duas em Santos, duas em São José dos Campos e uma vaga em Sorocaba.

A EMTU busca estudantes do ensino superior que estejam matriculados nos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social (Jornalismo e Publicidade e Propaganda), Direito, Secretariado Executivo, Automação de Escritórios e Secretariado, Tecnologia em Secretariado, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental e Urbana, Engenharia Elétrica, Sistemas de Informação, Tecnologia em Sistemas Automotivos, Tecnologia em Mecânica Automobilística e correlatos.

Como se inscrever no processo seletivo para vagas de estágio na EMTU:

As inscrições e prova on-line podem ser feitas no período de 25 de agosto até às 12h do dia 26 de setembro no Portal de Processos Seletivos Públicos do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE. O edital será disponibilizado para consulta e download também a partir de quinta-feira.

Confira abaixo mais informações sobre as oportunidades:

São Paulo

– 11 vagas para Administração de Empresas (a partir do 2º semestre*);

– 1 vaga para Ciências Contábeis (a partir do 3º semestre*);

– 1 vaga para Ciências Econômicas (a partir do 3º semestre*);

– 2 vagas para Comunicação Social – Jornalismo (a partir do 3º semestre*);

– 1 vaga para Comunicação Social – Publicidade e Propaganda (a partir do 3º semestre*);

– 6 vagas para Direito (a partir do 6º semestre*);

– 1 vaga para Secretariado Executivo, Automação de Escritórios e Secretariado ou Tecnologia em Secretariado (a partir do 2º semestre*);

São Bernardo do Campo

– 15 vagas para Administração de Empresas (a partir do 2º semestre*);

– 1 vaga para Arquitetura e Urbanismo (a partir do 4º semestre*);

– 2 vagas para Ciência da Computação (a partir do 4º semestre*);

– 1 vaga para Ciências Contábeis (a partir do 3º semestre*);

– 1 vaga para Ciências Econômicas (a partir do 2º semestre*);

– 1 vaga para Direito (a partir do 6º semestre*);

– 1 vaga para Engenharia Ambiental (a partir do 4º semestre*);

– 1 vaga para Engenharia Ambiental e Urbana (a partir do 4º semestre*);

– 2 vagas para Engenharia Civil (a partir do 5º semestre*);

– 1 vaga para Engenharia Elétrica (a partir do 3º semestre*);

– 2 vagas para Secretariado Executivo, Automação de Escritórios e Secretariado ou Tecnologia em Secretariado (a partir do 2º semestre*);

– 1 vaga para Sistemas de Informação (a partir do 3º semestre*);

– 2 vagas para Tecnologia em Sistemas Automotivos ou Tecnologia em Mecânica Automobilística (a partir do 2º semestre*);

Campinas

– 3 vagas para Administração de Empresas (a partir do 2º semestre*);

Santos

– 1 vaga para Administração de Empresas (a partir do 2º semestre*);

– 1 vaga para Engenharia Civil (a partir do 6º semestre*);

São José dos Campos

– 2 vagas para Administração de Empresas (a partir do 2º semestre*);

Sorocaba

– 1 vaga para Administração de Empresas (a partir do 2º semestre*).

* O(a) candidato(a) deverá estar cursando, no momento da contratação no Programa de Estágio da EMTU/SP, e no máximo o antepenúltimo semestre do curso.

Sobre a EMTU

Vinculada à Secretaria dos Transportes Metropolitanos, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU) é controlada pelo Governo de São Paulo. Fiscaliza e regulamenta o transporte metropolitano de baixa e média capacidade nas cinco regiões metropolitanas do Estado: São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e Vale do Paraíba / Litoral Norte. Juntas, as áreas somam 134 municípios.