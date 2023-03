Equipe osasquense de Taekwondo conquista vaga no Panamericano

A equipe de Taekwondo de Osasco, representada pelos atletas Claro Lopes, Carlos Mathaus, Leandro Abner e Taynara Rebeca, participaram de duas competições internacionais no último final de semana (25 e 26) valendo vaga para os Jogos Panamericanos e o Pan-Séries II (campeonato do circuito mundial que vale pontos para o ranking olímpico e mundial e bolsa atleta internacional), disputados no Rio de Janeiro.

Claro Lopes conquistou medalha de ouro e carimbou sua vaga para os Jogos Panamericanos.

Já no Pan Séries II, Carlos Mathaus e Claro Lopes foram vice-campeões; Leandro Souza, 3° colocado, e Taynara Rebeca fez excelente luta, mas não subiu ao pódio.

Os atletas são integrantes do programa Bolsa Atleta da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer (Serel).