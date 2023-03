Escolas de Osasco terão botão de pânico

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), anunciou que as escolas da cidade terão um “botão do pânico” interligado à Central de Monitoramento Escolar (CME), que é incorporada ao Centro de Operações Integradas (COI) da Prefeitura.

A medida visa evitar e atender com maior agilidade em casos como o que acometeu a Escola Estadual Thomazia Montoro (Vila Sônia/SP), em que uma professora foi morta por um aluno.

O dispositivo vai funcionar da seguinte forma: uma vez acionado devido a qualquer movimentação suspeita dentro das escolas, como a ocorrida na capital paulista, o COI será imediatamente acionado e enviará viaturas da Guarda Civil Municipal para tomar todas as providências necessárias imediatamente.

“Foi um dia muito triste para todos nós, para toda a Educação do nosso País. Infelizmente uma professora acabou falecendo. Quero prestar toda a nossa solidariedade aos envolvidos nesse dia trágico, e falar que aqui estamos implementando um sistema de monitoramento 24h em todas as nossas unidades escolares e, nos próximos meses, todas elas estarão com esse sistema, com alarmes implantados. Será um Botão de Pânico para que, em casos que fujam da normalidade, ou ligados à extrema violência, a gente possa com uma ou várias viaturas chegar rapidamente ao local, evitando grandes transtornos ou até um desfecho como o que observamos”, relatou Lins.