Espetáculo infantil “Inzoonia” é a atração deste domingo (6) no Teatro Municipal de Osasco

Espetáculo infantil “Inzoonia” é a atração deste domingo (6) no Teatro Municipal...

A produção Cia Circo de Bonecos traz neste domingon (6), às 16h, no Teatro Municipal Glória Giglio, a peça Inzoonia. A peça é inspirada nas desculpas que as crianças inventam na hora de dormir. Qualquer pretexto costuma ser válido para brincar mais um pouco: fome, sede, medo e até a insônia.

Os dois clowns, interpretados pelos atores-manipuladores da Cia. Circo de Bonecos, reuniram todas essas justificativas – e várias outras – em uma única noite de insônia.

A falta de sono é também o motivo para a animação de objetos que contam pequenas e poéticas histórias. Assim, uma meia enroladinha vira uma ovelha, um secador vira um lobo mau que corre atrás de porquinhos, que na verdade são tigelas. Uma cama beliche vira um barco pirata.

A retirada de ingressos é gratuita e pode ser realizada de maneira digital pelo aplicativo de celular do Diversão em Cena ArcelorMittal (disponível para IOS ou Android) ou de maneira presencial na bilheteria do teatro uma hora antes do espetáculo.

O Teatro Municipal Glória Giglio fica na Av. dos Autonomistas, 1533 – Vila Campesina.