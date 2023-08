Estação de trem de Osasco recebe campanha de prevenção ao câncer de boca nesta quinta-feira (24)

A Estação Osasco recebe na quinta-feira (24), uma ação gratuita de prevenção ao câncer de boca.

Das 10h às 16h, uma van do Hospital de Amor de Barretos estará no local para realizar exames e apresentar orientação de cuidados aos passageiros, além de encaminhar aqueles que apresentarem algum sintoma da doença para uma unidade do hospital.

A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Instituto CCR, Hospital de Amor de Barretos e ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação e manutenção das linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos.

