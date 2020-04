Estado de SP tem 6,1 mil internados com coronavírus ou suspeita de infecção

A Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo informou hoje (18) que 6,1 mil pessoas estão internadas em todo o estado paulista por infecção pelo novo coronavírus ou suspeita de estarem infectadas.

Desse total, 2.516 estão internadas em unidades de terapia intensiva (UTI). Desde ontem, 366 novos pacientes foram internados nos hospitais do estado.

Até este momento, São Paulo computa 991 mortes pelo novo coronavírus, mortes que ocorreram em 90 cidades do estado. Entre as vítimas fatais, estão 587 homens e 404 mulheres. Os óbitos continuam concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 78,7% das mortes.

Publicidade

O número de casos confirmados da doença em São Paulo chegou a 13.894, distribuídos em 225 cidades do estado.

Agência Brasil