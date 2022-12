Estão abertas as inscrições para o Casamento Comunitário 2023 em Osasco

Estão abertas em Osasco as inscrições para o Casamento Comunitário 2023, que será realizado pelo Fundo Social de Solidariedade.

Os interessados em participar dessa, que será a 29ª edição do evento, devem ficar atentos aos requisitos para se inscrever. O primeiro deles é ser morador de Osasco.

Veja abaixo os documentos que devem ser levados no momento da inscrição presencial no Espaço Mãos do Futuro (Rua Deputado Emílio Carlos, S/N – Vila Campesina), de segunda a sexta, das 9h às 12h ou das 14h às 16h. Levar os documentos pessoais originais e um comprovante de endereço atualizado em nome de um dos noivos.

Solteiro (a)

Certidão de Nascimento Original (atualizada em 90 dias)

RG, CPF e comprovante de endereço atualizado em nome do noivo ou da noiva

Carteira profissional do noivo e da noiva

Atestado/Comprovante salarial dos noivos

Viúvo (a)

Certidão de casamento e certidão de óbito do cônjuge (atualizada em 90 dias)

RG, CPF e comprovante de endereço atualizado em nome do noivo ou da noiva

Carteira Profissional do noivo e da noiva

Atestado/Comprovante salarial dos noivos

Divorciado (a)

Certidão de casamento anterior com averbação de divórcio (atualizada em 90 dias)

RG, CPF e comprovante de endereço atualizado em nome do noivo ou da noiva

Carteira profissional do noivo e da noiva

Atestado/Comprovante salarial dos noivos

Para mais informações: (11) 3652-9400 e 3684-1291.