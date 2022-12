Jandira recebe nova retroescavadeira via convênio com governo do Estado

A Prefeitura de Jandira recebeu nessa quarta-feira (28), uma retroescavadeira para a ampliação da frota da cidade. O maquinário foi adquirido graças ao programa “Nova Frota SP Não Para”, uma parceria do Governo do Estado de SP com os munícipios.

publicidade

O equipamento estará à serviço da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos para auxiliar na remoção de resíduos e entulhos e na limpeza de todos os bairros.

A plataforma digital “Nova Frota – SP Não Para” foi lançada em fevereiro de 2022 para facilitar o acesso das 645 Prefeituras do estado à aquisição de veículos e maquinários necessários para melhoria na prestação de serviços aos cidadãos.

publicidade

Pelo contrato, as Prefeituras indicam as necessidades do município e posteriormente adquirem os equipamentos por meio de convênios firmados com as Secretarias participantes do programa.

Pelo Nova Frota, é possível às prefeituras adquirirem Vans, Caminhão basculante 4×2 – 4m³, Caminhão basculante 4×2 – 6m³, caminhão de coleta seletiva, caminhão pipa de 12.000 L ou de 15.000 L, triturador de galhos de grande porte, motoniveladora, pá carregadeira e retroescavadeira, trator de rodas – 85/110 CV, distribuidor de adubo – 1,6m³, distribuidor de sementes, pulverizador, grade aradora e arado subsolador.