Morre, aos 82 anos, Pelé

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu hoje (29), aos 82 anos, em São Paulo.

O óbito foi confirmado às 15h56.

O ex-jogador, aclamado como Rei do Futebol, tinha câncer no cólon e faleceu de falência de múltiplos órgãos.

Ele havia dado entrada no Hospital Albert Einstein em novembro, mas, de acordo com o último boletim médico, divulgado em 21 de dezembro, a doença já havia se espalhado e o rim e o coração já estariam comprometidos.

Pelé deixa seis filhos e seu velório será na Vila Belmiro, estádio que o consagrou, ainda menino, no esporte mais famoso do mundo.

O enterro será no Memorial Acrópole Ecumênica, em Santos.

Pelé nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais em 23 de outubro de 1940 e passou a infância e adolesência em Bauru antes de se fixar em Santos.

Em seu perfil oficial no Instagram, foi deixada a seguinte mensagem:

“A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que pacificamente faleceu no dia de hoje. Em sua jornada, Edson encantou todos com sua genialidade no esporte, parou uma guerra, fez obras sociais no mundo inteiro e espalhou o que mais acreditava ser a cura para todos os nossos problemas: o amor.

A sua mensagem em vida se transforma em legado para as futuras gerações.

Amor, amor e amor, para sempre”