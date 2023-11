Estão abertas as inscrições para os projetos que vão receber os incentivos da Lei Paulo Gustavo em Osasco

Estão abertas as inscrições para os projetos que vão receber os incentivos...

A Secretaria de Cultura de Osasco abriu as inscrições para os projetos que poderão receber os recursos da Lei Paulo Gustavo. Os editais para cadastro de projetos foram lançados na Imprensa Oficial do Município de Osasco (IOMO), edição nº 2534, de 01/11/2023, ou no link da bio: @secretariadaculturadeosasco.

Os recursos da Lei Paulo Gustavo na cidade ultrapassam R$ 5 milhões e sua destinação visa fortalecer e impulsionar o setor artístico na cidade de Osasco.

Os fundos serão destinados a diversas iniciativas, como apoio a produções audiovisuais, salas de cinema, capacitação e formação no campo audiovisual, além do suporte a cineclubes, festivais, mostras e suporte a outras áreas culturais.

As inscrições estão abertas até dia 20 de novembro. Mais informações podem ser obtida junto à Secretaria de Cultura pelo e-mail [email protected] ou telefone (11) 2182-1180.