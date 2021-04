Ex-jogador do Osasco Audax deixa celular no conserto e tem a conta bancária invadida

O jogador de futebol Ytalo, que foi vice-campeão estadual pelo Osasco Audax em 2016 e hoje atua pelo Red Bull Bragantino, teve a conta bancária invadida após deixar o celular para conserto em uma assistência técnica em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. O prejuízo foi de R$ 8 mil.

O atleta descobriu o golpe ao consultar o extrato e ver um Pix desconhecido com uma transferência no valor de R$ 8 mil.

Além de Ytalo, outros clientes foram vítimas do golpista. Segundo a Polícia Civil, o criminoso fazia transferências, compras e chegou a fazer até empréstimos bancários no nome de clientes, transferindo o dinheiro para sua conta.

O professor Anderson Lopes foi mais uma vítima. Ele deixou o celular para arrumar na loja de assistência técnica Renova Cell e, após recebê-lo de volta, constatou que sua conta bancária estava zerada. Então, voltou ao estabelecimento, onde o dono, Gustavo Fernandes, de 32 anos, pediu desculpas, disse que não havia sido ele, mas um suposto funcionário, e devolveria o dinheiro, o que não foi feito.

Gustavo Fernandes acabou preso em flagrante por estelionato e furto mediante fraude. Segundo a Polícia Civil de Bragança Paulista, há pelo menos dez inquéritos do tipo contra ele.

Gustavo acabou confessando à polícia como agia. Quando um cliente levava o celular para manutenção em sua loja, ele pedia para que deixasse a tela desbloqueada. Depois, ia para o fundo do estabelecimento e alterava as configurações para que a tela não bloqueasse mais e acessava os aplicativos bancários do cliente.

Gustavo Fernandes já havia sido preso pelos mesmos crimes, mas acabou liberado após audiência de custódia. Então, ele mudou a cor da fachada e voltou a aplicar o mesmo golpe. (Com informações da Record TV)