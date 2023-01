Exposição com arena gamer e mais de 5 mil jogos é atração gratuita no Parque Shopping Barueri

O Parque Shopping Barueri recebe até o dia 29 de janeiro uma exposição gratuita de jogos para os amantes de tecnologia: a Expo SAGA. O evento é realizado no piso L2, em parceria com a SAGA (School of Art, Game and Animation – Escola de Arte, Game e Animação).

O espaço conta com uma Arena Gamer gratuita com PC’s Gamers e jogos como League Of Legends, Valorant e Free Fire. Além disso, os visitantes podem contar com um Arcade com mais de 5.000 jogos, um Xbox One com Just Dance, um PlayStation 4 com FIFA 2022 e Naruto Shippuden.

Além dos consoles e games, o público de Barueri e região pode conhecer mais itens tecnológicos, incluindo exposição de esculturas em massa Clay, impressora 3D, miniaturas 3D e sorteio de oficinas de arte.

O Parque Shopping Barueri funciona de segunda à sábado das 10h às 22h, aos domingos e feriados das 14h às 20h, e a praça de alimentação todos os dias das 11h às 22h.